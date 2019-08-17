2019/08/17 | 18:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المحكمة ستبت في القضية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكوردي المُعتدى عليه: سأبقى في الفلوجة وما حصل تصرف فردي لا يمثل أهالي الأنبار ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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