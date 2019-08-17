مكتب النائب العبيدي ينفي محاولة اغتياله

2019/08/17 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … نفى المكتب الاعلامي لوزير الدفاع الاسبق النائب خالد العبيدي ، اليوم السبت ، محاولة اغتياله في نينوى .وذكر المكتب الاعلامي للنائب في بيان ، تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه ” نشرت مواقع على التواصل الاجتماعي خبرا ادعت فيه “اغتيال النائب خالد العبيدي في الموصل خلال مروره من حاجز […]

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