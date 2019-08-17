مصر تعيد شحنة ضخمة من قمح الولايات المتحدة

2019/08/17 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..أفادت مصادر بوزارة الزراعة المصرية بإعادة 23 ألف طن من القمح المستورد من الولايات المتحدة، بعد أن رفض الحجر الصحي إدخالها لوجود نسبة عالية من فطر “الأرغوت” بها.وأكدت المصادر ذاتها، أن الشحنة المرفوضة فحصت بدقة شديدة من قبل الجهات المعنية، ولما تبينت عدم صلاحيتها ردت للولايات المتحدة الأمريكية.وكان وزير الزراعة، عز […]

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