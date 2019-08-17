مثمناً دعمهِ المتواصل , أتحاد الطائرة يقدم الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة

2019/08/17 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / أعلام اتحاد الطائرة ثمنَ رئيس الاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة جميل العبادي مواقف معالي وزير الشباب والرياضة احمد رياض لدعمه المتواصل والسخي لعائلة الطائرة العراقية ومنتخباتها الوطنية وخلال زيارة وفد اهل الطائرة لمعاليه والذي ضم كل من رئيس الاتحاد واعضاءه ومدير المنتخبات الوطنية للعبة علي يعقوب لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى

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