الحشد الشعبي يباشر بتأمين طرق عودة الحجاج

2019/08/17 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اعلام الحشد الشعبي، اليوم السبت، المباشرة بتأمين طرق عودة الحجاج الى البلاد بعد أدائهم لمناسك الحج في مكة المكرمة.بوذكر اعلام الحشد في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن"قوات الحشد الشعبي باشرت بالانتشار على خط سير عودة حجاج بيت الله الحرام لتأمين عودتهم الى ديارهم".

وأشار البيان الى ان "قوات الحشد قامت بتأمين التفويج العكسي لحجاج بيت الله الحرام والتي تسلك طريق الحج البري والقوافل باتجاه مدينة الرمادي"، لافتاً الى ان "عملية الانتشار والحماية تمت بالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة الثاني فرقة المشاة الاولى والأجهزة الأمنية الاخرى".انتهى/س

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