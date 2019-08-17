انطلاق عملية عسكرية في الجزيرة الصحراوية بنينوى.. هذا هدفها

2019/08/17 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلن قائد عمليات نينوى اللواء نومان الزوبعي، اليوم السبت، عن انطلاق عملية عسكرية في الجزيرة الصحراوية في المحافظة.

وقال الزوبعي في تصريحات صحفية، ان تشكيلات من الجيش العراقي في الفرقة 16 والحشد العشائري شنت اليوم عملية عسكرية لمطاردة فلول لداعش في الجزيرة الصحراوية غرب ناحية الشورة جنوب الموصل".

وبين قائد عمليات نينوى ان "القوات العسكرية قتلت 9 من عناصر داعش واعتقلت 4 آخرين وعثرت على أسلحة وأعتدة مختلفة جنوب الموصل".

من جانبه كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد ابراهيم، عن الهدف من انطلاق العملية العسكرية.

وقال ابراهيم لوكالة النبأ للاخبار، ان "العملية تهدف الى القضاء على خلايا داعش النائمة في المناطق الصحراوية، خصوصا ان هذه الخلايا، تشكل تهديد لامن واستقرار الموصل".

وبين، ان "هذه الخلايا استطاعت خلال الفترة الماضية، من شن هجمات ارهابية واجرامية، ولهذا اصبح من الضروري، القضاء على هذه الخلايا، من أجل منعها من القيام باي اعمال ارهابية تهدد امن واستقرار نينوى اهلها".

فيما أعلنت القيادية المركزية الأمريكية في العراق، في وقت سابق، عن تنفيذ قصف مدفعي ضد مواقع تعود لتنظيم "داعش" قرب مطار "القيارة" في محافظة نينوى.

ويقدر التحالف الدولي المناهض لـ"داعش" وجود نحو 18 ألف مقاتل من "داعش" في العراق وسوريا، وهناك خلاف واسع على تحديد الأرقام الدقيقة لأعداد أعضاء التنظيم الإرهابي.

وحذر تقرير للجيش الأميركي نشر أخيرًا، من أن "داعش" لا يزال يشكل تهديدا قويا، إذ عمد التنظيم في الأشهر الأخيرة إلى تعزيز قدراته المسلحة في العراق، وتجديد نشاطه في سوريا، ويأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه قوات الأمن المحلية للحفاظ على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس.



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