اللواء 26 بالحشد الشعبي يستنفر قواته لإنجاح خطة عودة الحجاج

2019/08/17 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت قيادة اللواء 26 في الحشد الشعبي، السبت، قواتها بالاستنفار لتأمين عودة قوافل حجاج بيت الله الحرام من الديار المقدسة عبر منفذ عرعر الحدودي، مؤكدة وجود استعدادات موسعة لإنجاح خطة حماية الحجاج.وقال موفدنا، إن مشرف اللواء الشيخ ميثم الزيدي قام بجولة على القوات المنتشرة في منفذ وطريق عرعر لمتابعة استعدادات قوات الفرقة حيث أكد ...

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