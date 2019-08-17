متنبئ عراقي يكشف طبيعة مناخ المنطقة في الأيام المقبلة

2019/08/17 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف متنبئ جوي، اليوم السبت، طبيعة مناخ المنطقة خلال الأيام المقبلة.

وقال صادق عطية في صفحته على {الفيسبوك} ان" منخفض جوي وكتله بارده نسبياً، متوقع ان يؤثر بأمطار غزيرة على اغلب المناطق في غرب تركيا حتى جزيرة قبرص ابتداء من اليوم السبت".وأضاف" ايضا سيؤثر على شمال غرب سوريا خلال الايام القادمة"، عاداً هذا بالنسبة لمناخ المنطقة" منخفض جوي مبكر ذو طابع خريفي".انتهى

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