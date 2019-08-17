الحوثيون يستهدفون منشآت نفطية في العمق السعودي

2019/08/17 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..أعلنت جماعة الحوثي اليوم السبت، عن تنفيذها أكبر عملية هجومية على العمق السعودي منذ بدء الحرب على اليمن.

وقال المتحدث باسم الجماعة إن “عشر طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرق المملكة السعودية”، مشيرا إلى أن “حقل ومصفاة الشيبة يضمان أكبر مخزون استراتيجي بالسعودية، ويتسعان لأكثر من مليار برميل”، بحسب ما أوردته قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين.

وأطلق المتحدث على الهجوم اسم “عملية توزان الردع الأولى”، موضحا أنها “تأتي في إطار الردع والردع المشروع على جرائم العدوان وحصاره (..)، ونعد النظام السعودي وقوى العدوان بعمليات أكبر وأوسع إذا استمر العدوان”، على حد قوله.

ودعا الحوثيون الشركات والمدنيين في السعودية إلى الابتعاد الكامل عن كل المواقع والأهداف الحيوية بالمملكة، “لأنها أصبحت أهدافا مشروعة ويمكن ضربها في أي وقت”، مؤكدا أن “بنك الأهداف يتسع يوما بعد آخر، والعمليات القادمة ستكون أشد إيلاما”.

وذكر المتحدث باسم “الحوثي” أنه “لا خيار أمام قوى العدوان والنظام السعودي، إلا وقف الحرب ورفع الحصار عن الشعب اليمني”.(حسب تعبيره)

المصدر: المسيرة

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