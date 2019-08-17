الزوراء يعلن وصول محترف جديد

2019/08/17 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلن نادي الزوراء، وصول محترفه الجديد، الايفواري موي اوريليان، الى وفد الفريق في المغرب.وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، أن “اللاعب الايفواري، موي اوريليان وصل الى مقر اقامة الفريق في الدار البيضاء”.ومن المؤمل ان يخوض الزوراء اولى مبارياته في الملحق يوم غد الاحد امام هرسيد الصومالي في الملحق المؤهل لدور الـ32 […]

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