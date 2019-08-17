2019/08/17 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ الانبار

أصدرت

شرطة محافظة الانبار، السبت، بيانا بشأن الاعتداء على مواطن كردي في احدى مناطق

المحافظة.

وذكرت

القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بتاريخ

15/8/2019 حصل حادث اعتداء على المواطن الكردي هونر صاحب مطعم متنقل في مدينة

الفلوجة من قبل اشخاص مدنيين”.

وأوضحت

“واثناء حصول الاعتداء حضرت دورية تابعة لفوج طوارئ الانبار السادس عشر اثناء

تجوالها في قاطع المسؤولية، حيث تم القاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم مشروبات

كحولية”، مشيرة الى ان “المعتدين كانوا في حالة سكر حيث تم تسليمهم الى

مركز شرطة الفلوجة واصطحاب المواطن الكردي الى مركز الشرطة وتسجيل شكوى ضد

المعتدين”.

واضافت

القيادة “وتم توقيفهم قانونيا بقرار قاضي تحقيق محكمة الفلوجة وفي يوم الجمعة

تم زيارة دار المواطن الكردي من قبل مفارز فوج طوارئ الانبار السادس عشر واصطحابه

الى محل عمله حيث قام منتسبوا الفوج بمساعدة المواطن الكردي من خلال ترتيب الكراسي

وترتيب المكان ومباشرة المواطن بمزاولة عمله وبحماية منتسبي شرطة محافظة

الانبار”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الانبار تصدر بيانا بشأن الاعتداء على مواطن كردي في احدى مناطق المحافظة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الانبار تصدر بيانا بشأن الاعتداء على مواطن كردي في احدى مناطق المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).