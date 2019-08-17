كنائس سهل نينوى تحتفل بعيد إنتقال مريم العذراء

2019/08/17 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل احتفل المسيحيّون في محافظة نينوى صباح هذا اليوم بالقداس الإلهي بمناسبة عيد انتقال السيّدة العذراء مريم والدة الإله بالنفس والجسد إلى السماء، في عدّة كنائس في سهل نينوى بمشاركة جماهيرية واسعة من المسيحيين الساكنين في سهل نينوى.يبدأ القداس عادة في هذا العيد بحضور الجماهير إلى الكنائس ومن ثمّ تبدأ …

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