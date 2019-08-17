المثليون ينظمون مسيرتهم السنوية في النيبال

2019/08/17 | 19:04

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(المستقلة)..تجمع مئات الأشخاص في العاصمة النيبالية كاتماندو، الجمعة، من أجل المشاركة في موكب فخر المثليين السنوي.

وخرج العشرات من المثليين والمتحولين ومزدوجي الجنس للمشاركة في هذا الحدث في كاتماندو للمطالبة بمزيد من الحقوق لهذه الفئة.

وخلال السنوات القليلة الماضية كانت مسيرة فخر المثليين تقام في غاي جاترا، وهو مهرجان هندوسي لتذكر الموتى حيث يُسمح للناس تقليديا بلبس ثياب مغايرة لجنسهم.

وقال المشارك بوشبا لاما إن مجتمع المثليين قد جاء “من جميع أنحاء البلاد” من أجل هذا الحدث السنوي “لإظهار وجودنا في المجتمع”.

وتعرف قارة آسيا في السنوات الأخيرة ارتفاع أصوات المثليين للمطالبة بحقوقهم، واكبتها اجراءات قامت بها عدد من الحكومات لصالحهم على غرار رفع تجريم المثلية الجنسية في الهند، وتشريع قانون زواج المثليين في تايوان.

المصدر : يورنيوز

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