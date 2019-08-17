خبير امني: مخطط إسرائيلي لقصف مقار الحشد الشعبي

2019/08/17 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … كشف الخبير الأمني فاضل ابو رغيف، اليوم السبت، عن مخطط إسرائيلي لقصف مقرات الحشد الشعبي ومخازن الأسلحة التابعة له عبر طائرات مسيرة وطائرات الـ”أس 5″.وقال ابو رغيف في تصريح صحافي تابعته / بدر نيوز/ إن ” معلومات تفيد بوجود مخطط إسرائيلي معد له منذ ستة أشهر لقصف مقرات ومخازن أسلحة […]

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