التربية تعلن إجراءات جديدة بشأن الدفتر الامتحاني للطلبة

2019/08/17 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أوعزت وزارة التربية، السبت، “مركز فحص للدراسة الاعدادي” الى مدراء المراكز الامتحانية كافة بمتابعة الدفتر الامتحاني للطالب في حال الانتهاء من الامتحان على ان تكون بصمة الطالب باربع اماكن في الدفتر الامتحاني.وقالت الوزارة في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، انه “لرصانة الاجراءات المتخذة من قبل اللجنة الدائمة للامتحانات وللحفاظ على انسيابية العملية […]

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