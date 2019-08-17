الداخلية تعلن تفاصيل زيارة وزيرها الى طهران وتكشف عن اجراءات جديدة بشأن الأربعينية

2019/08/17 | 19:05

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الداخلية، السبت، عن تفاصيل وزيرها ياسين الياسري الى ايران، مبينة توقيع مذكرة تعاون بين ...





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