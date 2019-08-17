2019/08/17 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تمكنت جمارك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة من إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 3 ملايين ريال (800 ألف دولار) إلى خارج المملكة، مخبأة بطرق مختلفة داخل الأمتعة.وأوضح مدير عام جمرك المطار أحمد الغامدي، أن “عناصر الجمرك تمكنوا من ضبط المبالغ المالية من خلال 4 محاولات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط محاولة تهريب 3 ملايين ريال إلى خارج السعودية (صور) وكالة خطوة برس.

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