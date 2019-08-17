2019/08/17 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب على ساوثهامبتون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفربول يحقق انتصاره الثاني على التوالي ويعتلي قمة الدوري الإنجليزي) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفربول يحقق انتصاره الثاني على التوالي ويعتلي قمة الدوري الإنجليزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).