الشرطة الاتحادية تعلن تدمير وكر لتنظيم

2019/08/17 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت القيادة في بيان تلقى، موقع الغدير، نسخة منه، أن "اللواء 4 وبإسناد فوج المشاة الآلي الفرقة الخامسة، تمكن من تدمير وكر للعصابات الإرهابية أثناء تفتيش مناطق العواشرة والمبدد وأبو رگبة غرب ناحية الرشاد في كركوك والمحاذية لتلال حمرين".وأضافت، أن "الوكر يحتوي على مواد غذائية وملابس وفرش وأدوات طبخ والاستيلاء على عجلة نوع بيكب ودراجة نارية".

انتهى.ص.هـ.ح.

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