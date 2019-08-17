شركة امريكية تستحوذ على عقد تدريب بقيمة 31 مليون دولار في العراق

2019/08/17 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … استحوذت شركة ( سبارتان اير اكاديمي ) الامريكية والتي يقع مقرها في تكساس على عقد تدريب تفوق قيمته 31 مليون دولار في العراق.وذكر موقع وزارة الدفاع الامريكية في خبر ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الشركة حصلت على العقد والذي يحتوي على تاريخ التسليم باجل غير مسمى لاستمرار تدريب القوة الجوية العراقية […]

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