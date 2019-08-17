2019/08/17 | 19:12

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الأخبار المحلية

السبت 17 أغسطس 2019 | 07:03 مساءً | عدد القراءات : 14

افتتاح منفذ "خسروي" الحدودي بين العراق وايران

بغداد/..



أعلن وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي عن التوقيع على مذكرة تفاهم مع العراق تتضمن فتح منفذ خسروي الحدودي بين البلدين.

وقال عبدالرضا رحماني فضلي، في تصريح أدلى به اليوم السبت خلال لقائه نظيره العراقي ياسين الياسري، أنه وفق مذكرة التفاهم الموقعة فإن تأشيرات الدخول بين البلدين قد الغيت كما إن مستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة في المجالات الاخرى سيزداد لاسيما لزوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

وأضاف: إنه وفق مذكرة التفاهم المذكورة سيتعزز الامن في المناطق الحدودية أيضا.

ووصف التعاون بين وزارتي الداخلية في ايران والعراق بأنها تتحسن باستمرار، "وخلال الاعوام الماضية شهدنا تعاونا مناسباً في مجالات الامن والتبادل التجاري الحدودي وفي موسم الزيارة الاربعينية".

وأشاد بتعاون الحكومة العراقية، موضحاً: أن رئيس الجمهورية تابع العديد من القضايا ومنها الزيارة الاربعينية، خلال زيارته لبغداد، وسنشهد فتح منفذ خسروي الحدودي وكذلك الغاء تأشيرات الدخول وتعزيز الخدمات والتسهيلات في المجالات الاخرى.

ولفت الى أن اجتماع اليوم ووفق مذكرة التفاهم حيث شملت جميع المسائل مثل العلاقات الثنائية والأمن والحدود والعلاقات بين الشرطة ، ووصف مذكرة التفاهم المذكورة بمثابة خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات وتحسين الظروف في كلا البلدين ومحافظاتهما.

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