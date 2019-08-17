ذي قار.. ضبط صهريج محمل بالمشروبات الكحولية

2019/08/17 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم السبت، بأن قوة امنية ضبطت صهريجا محملا بالمشروبات الكحولية في المحافظة.

وقال المصدر في تصريح صحفي اطلعت عليه

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