عبد الصمد في تغريده يطالب بالعمل على التذكير بجرائم البعث

2019/08/17 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

طالب النائب عن تحالف البناء خلف عبدالصمد خلف ، اليوم السبت، السجناء السياسيين وأبناء الانتفاضة الشعبانية والمضطهدين من سياسات البعث للعمل على التذكير

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