فوز صعب لليفربول على ساوثهامتون

2019/08/17 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:عاد فريق ليفربول بفوز ثمين من ميدان مضيفه ساوثهامتون في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت في اطار الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

نجح ساديو ماني في وضع ليفربول في المقدمة بهدف في الدقيقة 45 وقبل لحظات بسيطة من نهاية الشوط الأول.وعقب الاستراحة نجح البرازيلي روبرتو فيرمينو في مضاعفة النتيجة للريدز بهدف ثان من صناعة ساديو ماني عند الدقيقة 71.ثم قلص أصحاب الأرض الفارق بهدف لداني إينغز في الدقيقة 83 لكن ذلك لم يجنب فريقه الخسارة.فوز يرفع رصيد ليفربول للنقطة السادسة في صدارة جدول الترتيب مؤقتاً.

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