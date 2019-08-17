معسكر تدريبي لمنتخب الطائرة للناشئين في ايران

2019/08/17 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن الاتحاد العراقي المركزي للطائرة، اليوم السبت، اقامة معسكر تدريبي خارجي لمنتخب الناشئين للعبة، في ايران.

وقال نائب رئيس الاتحاد صبيح حنتوش لـ"الغد برس"، ان "رئيس الاتحاد جميل العبادي التقى وزير الشباب والرياضة احمد رياض، واشاد بدعمه المتواصل لعائلة الطائرة العراقية ومنتخباتها الوطنية".واضاف انه "وخلال زيارة وفد الطائرة للوزير، أوعز رياض بمواصلة دعمه لاتحاد الطائرة ومنتخباته الوطنية، حيث منح وعلى نفقة وزارته معسكراً تدريبياً خارجياً في ايران لممثل الوطن منتخب الناشئين العراقي للكرة الطائرة الذي تنتظرهُ مشاركة هامة في البطولة العربية مطلع الشهر المقبل".

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