2019/08/17 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC أفادت مصادر بوزارة الزراعة المصرية بإعادة 23 ألف طن من القمح المستورد من الولايات المتحدة، بعد أن رفض الحجر الصحي إدخالها لوجود نسبة عالية من فطر “الأرغوت” بها.وأكدت المصادر ذاتها، أن الشحنة المرفوضة فحصت بدقة شديدة من قبل الجهات المعنية، ولما تبينت عدم صلاحيتها ردت للولايات المتحدة الأمريكية.وكان وزير […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر: إعادة 23 ألف طن من القمح المستورد الى الولايات المتحدة المركز الخبري الوطني.

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