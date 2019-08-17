2019/08/17 | 19:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالتفاصيل.. تعرف على مستقبل الوظائف في العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
من بين أكثر المشاكل صعوبة وتشابكاً في عراق ما بعد 2003، هي أزمة التعيينات والوظائف وفرص العمل العاجزة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالتفاصيل.. تعرف على مستقبل الوظائف في العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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