بالتفاصيل.. تعرف على مستقبل الوظائف في العراق

2019/08/17 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



من بين أكثر المشاكل صعوبة وتشابكاً في عراق ما بعد 2003، هي أزمة التعيينات والوظائف وفرص العمل العاجزة...

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