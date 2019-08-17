2019/08/17 | 19:19

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الدفاع النيابية: الحكومة ستستخدم هذا الملف لإخراج القوات التركية

السبت

17

أب

2019 :

06:55 pm

8

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن الوفد العراقي سيستخدم ورقة

التبادل التجاري للضغط على الحكومة التركية بسحب قواتها القتالية

المتواجدة بشكل غير شرعي شمال البلاد. عضو اللجنة علي جبار الغانمي أوضح أن الوفد العراقي المشترك مع الجانب

التركي سيبحث عدد من الملفات المهمة بين البلدين أبرزها الإتفاق على

سحب القوات التركية القتالية من البلاد، لافتاً إلى أن القوات التركية

متواجدة بشكل غير شرعي وبقاءها يضر بسيادة البلاد .

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