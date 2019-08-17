2019/08/17 | 19:19

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ديالى تحذر من فلول "داعش" في البزايز شرق المحافظة

السبت

17

أب

2019 :

06:53 pm

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حذر عضو مجلس ناحية كنعان جمال الشمري من فلول تنظيم داعش الارهابي في

البزايز شرق المحافظة. واضاف الشمري ان فلول داعش في البزايز تشكل خطراً امنياً على مدن

كنعان وبهرز وبعقوبة بسبب الترابط الجغرافي والطرق النسيمية التي تتيح

انتقال تلك الفلول من منطقة الى اخرى داعياً الى ضرورة الاهتمام

الامني واتخاذ سلسلة اجراءات تنهي خطر فلول داعش.

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