صحة ديالى تكشف عن عدد المصابين بالايذر على مدار 9 سنوات

2019/08/17 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشفت دائرة صحة محافظة ديالى، السبت، عن عدد المصابين بالايدز على مدار 9 سنوات.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ /المعلومة/، إن “عدد المصابين بالايدز منذ 2010 وحتى الان اي لمدة 9 سنوات هي 18 حالة فقط داخل ديالى”.وأضاف العزاوي، أن “جميع الحالات موثقة ومدونة كل المعلومات عنهم في سجلات […]

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