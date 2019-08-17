العيداني يحذر مسؤولي البلدية بشأن التجاوزات في البصرة ويهدد بورقة النزاهة

2019/08/17 | 20:07

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بغداد اليوم - بغداد

حذر محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم السبت، مدراء القواطع في بلدية محافظة البصرة من إحالتهم الى هيئة النزاهة في حال ثبوت اي تقصير من قبلهم في عدم رفع التجاوزات.

وذكر العيداني، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "اي قاطع تابع الى البلدية تسجل عليه القصور في عدم رفع التجاوز سيحال مسؤول القاطع للتحقيق في هيئة النزاهة نتيجة القصور في ازالة التجاوزات"، مشيراً الى "ورود شكاوى وأدلة عديدة من قبل المواطنين بخصوص تهاون بعض مدراء قواطع البلدية في موضوع التقصير في عدم رفع التجاوزات".

وأضاف العيداني، أن "المقصر سيتخذ بحقه الاجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة"، لافتاً الى أن "اي قاطع تابع الى بلدية البصرة يقوم باتخاذ الاجراءات القانونية والمناسبة في قضية رفع التجاوزات سيتم العمل على تقديم مكافئة مالية من قبل الحكومة المحلية تثميناً للجهود في الحد من التجاوزات على مؤسسات الدولة".

بغداد اليوم- ديالى

دعا النائب عن محافظة ديالى رياض التميمي، السبت، للكشف نتائج التحقيق في تزوير خطة ديالى الزراعية لموسم 2019.

وقال التميمي، لـ(بغداد اليوم)، انه "قدم كتاباً رسمياً الى وزارة الزراعة مع بدء موسم حصاد محصولي الحنطة والشعير ف

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت بعثة الحج والعمرة العراقية، اليوم السبت، وصول أول رحلة للحجاج العراقيين العائدين الى مطار بغداد الدولي قادمة من مطار جدة .

وذكرت البعثة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الرحلة الأولى للحجاج العراق

بغداد اليوم _ خاص

ناشد مربو الأسماك في قضاء الهارثة شمالي البصرة، السبت (17 اب 2019)، الجهات المعنية بتعويضهم عن الخسائر الفادحة التي يتعرضون لها بسبب الموجات الملحية.

وقال أحد مربي الأسماك في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قدوم كتلة ملحية من م

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