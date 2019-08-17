2019/08/17 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن النائب عن محافظة بابل سلام الشمري، السبت، عن تحرك لنواب المحافظة لإبعاد أعضاء مجلس المحافظة عن الشركات التي ستحال لها عقود ترميم وتأهيل المنطقة الأثرية لضمان إتمام عملهم.وقال الشمري لـ/ المعلومة /، إن “هناك إجماع لنواب محافظة بابل من مختلف الكتل السياسية بالوقوف والمتابعة بشكل مباشر على عقود إعادة إعمار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل سينجح أعضاء بمجلس بابل منع استغلال أموال تأهيل المدينة الأثرية؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل سينجح أعضاء بمجلس بابل منع استغلال أموال تأهيل المدينة الأثرية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).