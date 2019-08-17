الصحة النيابية تدعـو الى قرار حكومي بمنع الالعاب المحرضـة على العنف وتعد بمقترح قانون لمنع استيرادهـا

2019/08/17 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية ، الحكومة الى اصدار قانون او قرار بمنع استيراد العاب الاطفال المحرضة على العنف و الايذاء ،بعدما كشفت وزارة الصحة عن اصابة اعداد كبيرة من الاطفال بالاسلحة البلاستيكية خلال عطلة العيد .وتعهد عضو اللجنة غايب العميري ، بتقديم مقترح قانون لمنع استيراد العاب الاطفال المحرضة على العنف و الايذاء […]

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