2019/08/17 | 20:14

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بقيمة 31 مليون دولار..



شركة امريكية تستحوذ على عقد تدريب في العراق

متابعة/..



استحوذت شركة ( سبارتان اير اكاديمي ) الامريكية والتي يقع مقرها في تكساس على عقد تدريب تفوق قيمته 31 مليون دولار في العراق.

وذكر موقع وزارة الدفاع الامريكية في خبر أن ” الشركة حصلت على العقد والذي يحتوي على تاريخ التسليم باجل غير مسمى لاستمرار تدريب القوة الجوية العراقية مقابل 31 مليون و 447 الفا و 060 دولارا ودعم سلاح الجو العراقي” بحسب زعم وزارة الدفاع الامريكية.

واضاف أن “العقد سينفذ في قاعدة بلد الجوية شمال العراق ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول العشرين من ايلول عام 2020.

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