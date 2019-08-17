شطيرة تودي بحياة نادل شرق باريس

2019/08/17 | 20:15

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قتل نادل بأحد المطاعم شرق العاصمة باريس برصاص ربوب بعدما تأخر النادل في تحضير الشطيرة (ساندويتش) التي طلبها.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن شهود

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