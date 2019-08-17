الخدمات النيابية: محطة الهارثة ستعود للعمل بتشرين الأول المقبل

2019/08/17 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت لجنة الخدمات النيابية، السبت، أن محطة الهارثة ستعود للعمل وتجهيز الطاقة الكهربائية خلال شهر تشرين الأول المقبل، فيما بينت أن تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية حصل بسبب الحريق الذي نشب في المحطة الأسبوع الماضي.وقال عضو اللجنة جاسم موحان في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “حريق محطة الهارثة في البصرة تسبب […]

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