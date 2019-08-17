التربية تعلن اتخاذها اجراءات تخص الدفتر الامتحاني

2019/08/17 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة التربية، السبت، عن اتخاذها اجراءات تخص الدفتر الامتحاني، فيما وجهت بوضع

بصمة الطالب باربع اماكن في الدفتر الامتحاني .

وذكرت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “لرصانة

الاجراءات المتخذة من قبل اللجنة الدائمة للامتحانات وللحفاظ على انسيابية العملية

الامتحانية اتخذت عدد من الاجراءات أهمها اخذ بصمة الطالب على غلاف الدفتر

الامتحاني في المكان المخصص لبصمة الابهام الايسر وفي صفحة السؤال ((3)) في الصفحة

رقم ((6)) في الجزء العلوي الايسر وفي صفحة السؤال ((5)) صفحة رقم ((10)) وفي

منتصف الصفحة (16)”.

واضافت

أن “الطالب الذي يمسح دفتره الامتحاني او تركه دون اجابة سيتعهد بتعهد خطي

بكتابة يده ويوقع من قبل مدير المركز الامتحاني والمشرف ومراقب القاعة”.

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