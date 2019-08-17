الــزوراء يستهل مشواره عربياً بمواجهة هورسيد الصومالي

2019/08/17 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/علي الباوي

يستهل الزوراء اليوم الاحد اولى مواجهاته امام نظيره هورسيد اف سي الصومالي في ملعب محمد الخامس ضمن مباريات الجولة الاولى من تصفيات الدورالتمهيدي لبطولة كاس محمد السادس للاندية الابطال لكرة القدم ، التي تضيفها مدن الدار البيضاء وبرشيد والجديدة في المملكة المغربية.

وتقام اليوم ايضا مباراة اتحاد طنجة المغربي ونظيره الرفاع البحريني لحساب المجموعة نفسها في البطولة التي ينظمها الاتحاد العربي وتستمر لغاية الـ 25 من الشهر الحالي.

وكان النوارس قد اختتم وحداته التدريبية امس تحضيرا للقاء اليوم امام هورسيد وصيف بطل الدوري الصومالي، باشراف المدرب حكيم شاكر الذي اكد في تصريحات صحفية على جاهزية لاعبيه لخوض غمار المنافسات موضحا ان بطاقة العبور ستكون من نصيب فريقه ، مضيفا ان اللاعبين اظهروا العزيمة والاصرار على تخطي حاجز اللقاء الاول وحصد النقاط الثلاث التي ستسهم في مواصلة المشوار لتصدر المجموعة والتاهل الى المرحلة المقبلة.

من جانبه قال مدرب حراس المرمى عامر عبد الوهاب ان بطاقة التأهل الى مرحلة المجموعات هي العنوان الابرز للفريق، كون الزوراء يمثل العراق وليس النادي فحسب، علاوة على ان اللاعبين يدركون مدى اهمية هذه المشاركة بالنسبة لهم لاظهار امكانياتهم الفنية وعكس صورة مشرفة لكرة القدم العراقية، لافتا الى ان ادارة النادي كانت قد استقطبت عددا من المحترفين الذين سيشكلون اضافة قوية للفريق، لكنه اوضح ان النوارس سيبدأ مبارياته بغياب اثنين من محترفيه لعدم اكتمال الاوراق المطلوبة من اجل المشاركة، فضلا عن فقدانه لابرز عناصره لاسباب مختلفة.

يشار الى ان الاندية الثمانية التي ستخوض الملحق التاهيلي وزعت بين مجموعتين ضمت الاولى أندية «اتحاد طنجة المغربي- والرفاع البحريني - والزوراء – وهورسيد الصومالي»، والمجموعة الثانية ضمت«البنزرتي التونسي- وشبيبة الساورة الجزائري- وفومبوني من جزر القمر وتيلكوم الجيبوتي»، وسيتأهل متصدرا المجموعتين إلى الدور 32.

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