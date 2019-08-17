بداية ونهاية

2019/08/17 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كاظم الطائي

يطلق نادي الزوراء اليوم العنان لمهمته الكروية في اطار منافسات بطولة الاندية العربية المقامة في المغرب بملاقاة هورسيد الصومالي ضمن مجموعة شملت ايضا الرفاع البحريني واتحاد طنجة المستضيف ويتأهل ناد واحد للمشاركة في النسخة الجديدة الى جانب ممثلي اهل الضاد .

النوارس يفتقد خدمات عدد من لاعبيه لاسباب مختلفة منهم صفاء هادي الذي وقع على كشوفات نادي الشرطة في الموسم المقبل واحمد فاضل المتواجد في الديار المقدسة بعد ادائه مناسك الحج وضم بين صفوفه اكثر من محترف املا بتعزيز خطوط اللعب بلاعبين جيدين وتحقيق عوامل الانسجام في اللقاءات المرتقبة من اجل بلوغ ادوار متقدمة لم يتسن له بلوغها في مشاركته السابقة .

اثار الخسارة التي تركتها مشاركة منتخبنا الوطني في منافسات غرب القارة امام نظيره البحريني بهدف دون رد مازالت طاغية في نفوس عشاق المستديرة واهل الشأن الكروي في العراق ونخشى ان تنتقل عدواها الى لاعبي الابيض في تجمعهم المقام في المغرب وعلى الملاك الفني والاداري الاحاطة بهذا الموضوع والعمل على تجاوز اثار ما حصل من تداعيات في ملعب كربلاء لم تنته فصولها بعد .

اتحاد الكرة يجتمع غدا لبحث مستقبل الملاك الفني للمنتخب الوطني ووضع النقاط على حروف المسيرة المقبلة لكرتنا التي ينتظرها استحقاق مهم في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات اسيا في الصين وكأس العالم في قطر ومع ان اشارات عديدة وصلت مدياتها الى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام عن طي صفحة المدرب السلوفيني كاتانيتش وملاكه المساعد والاعلان عن اسماء محلية ستقود فريقنا في المرحلة اللاحقة من بينها عبد الغني شهد .

الخسارة امام البحرين كشفت المستور وحثت بعض الاطراف المتنفذة في الاتحاد المعني على اتخاذ قرار الحسم قبل طرحه في اجتماع هيئته الادارية واعلن عدد من الاعضاء عن استقالاتهم او تعليق عضويتهم ردا على ما اشيع من امر عدم التعاقد مع السلوفيني لعام اخر ليس تضامنا معه بل لاصدار مواقف دون مناقشتها بشكل جماعي وسيكون اجتماع الغد عودة لطاولة البحث والاستقصاء عن افضل الحلول الممكنة لقيادة كرتنا في التصفيات المزدوجة والاستماع الى وجهة نظر لجنة المنتخبات بهذا الخصوص .

بين كرة الزوراء التي تطل اليوم من ملاعب المغرب في ملحق الاندية العربية وما تنشده جماهيرنا من اجراءات فاعلة لحسم موضوع الملاك الفني لمنتخبنا الوطني في اجتماع الغد خيوط متداخلة وامال مرتقبة لتصحيح المسار والبدء بصفحة جديرة بالتفاؤل ان شاء الله .

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