يمنيان في صفوف كرة القاسم

2019/08/17 | 20:20

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الحلة /محمد عجيل

عقدت ادارة نادي القاسم صفقة مع اثنين من لاعبي المنتخب اليمني الذي شارك مؤخرا في بطولة غرب اسيا التي اختتمت في ملعب كربلاء المقدسة وذلك تحضيرا لمشاركة فريقها الكروي بالدوري الممتاز المؤمل له ان ينطلق في العشرين من الشهر المقبل وقال مشرف الفريق رسول جاسم: تم التوصل الى اتفاق نهائي مع لاعبي المنتخب اليمني المهاجم عمر الداحي ولاعب خط الوسط محمد المداري من اجل تمثيل كرة القاسم في الدوري الممتاز على ان ينضم اللاعبان الى تدريبات الفريق بعد المرحلة الاولى من تصفيات كاس العالم حيث يعسكر المنتخب اليمني في السعودية لخوض مباريات مجموعته التي تضم منتخبات السعودية وفلسطين واوزبكستان وسنغافورة واكد ان الطرفين اتفقا على تفريغ اللاعبين طيلة فترة التصفيات اضافة الى المباريات الودية التي تجري ضمن ايام الفيفا وحول مصير حارس المرمى سيف جميل اوضح رسول جاسم ان المفاوضات لم تنقطع معه وقدمنا اكثر من مقترح من اجل تقريب وجهات النظر وربما تشهد الايام القليلة المقبلة انتهاء هذاالملف الذي يعد الابرز في مرحلة اعداد الفريق للدوري لما يمتلكه الحارس من مؤهلات فنية برزت بشكل لافت في مرحلة التاهيل وأسهمت في تاهل نادينا واشار الى ان الادارة مازالت تبحث عن تمويل مالي من اجل اكمال مرحلة الاعداد.

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