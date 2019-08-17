2019/08/17 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحوثي مخاطبا قوى العدوان السعودي: خساراتكم ستزداد

السبت

17

أب

2019 :

07:47 pm

27

اكد قائد حركة انصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي ان جميع

دول العالم تحاول "حلب" السعودية اقتصاديا ،فيما لفت ان اليد الطولى

لـ"اميركا".الحوثي وفي تصريح متلفز اوضح أن خسارات قوى العدوان الاقتصادية ستزداد

في حال إستمرارهم بذلك ولن يحقق لهم الأمن والإستقرار وبات يشكل عليهم

الخطر الأكبر.

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحوثي مخاطبا قوى العدوان السعودي: خساراتكم ستزداد) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحوثي مخاطبا قوى العدوان السعودي: خساراتكم ستزداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).