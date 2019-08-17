2019/08/17 | 20:21

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ريال مدريد يهزم سيلتا فيغو بمستهل مشواره في الليغا (اهداف اللقاء)

السبت

17

أب

2019 :

07:44 pm

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نجح فريق ريال مدريد في تحقيق انتصار هام على مضيفه سيلتا فيغو بثلاثة

أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب

بالايدوس ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الإسباني لكرة القدم في

موسمه الجديد.وبدأ ريال مدريد المباراة بدون نجميه داني كارفاخال

والوافد الجديد إيدين هازارد؛ الأول للإيقاف والثاني للإصابة التي

تعرض لها أمس.ورغم ذلك، بدأ ريال مدريد المباراة بقوة ونجح في فرض سيطرته بشكل

مبكر، في ظل مشاركة مميزة لغاريث بيل.وسريعًا، نجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الأول عن طريق نجمه الفرنسي

كريم بنزيما بعد عمل رائع من بيل، وكان ذلك في الدقيقة 12 من عمر شوط

المباراة الأول.وشهد الشوط الأول عدد من المحاولات من كلا الفريقين ولكنها جاءت على

استحياء ودون أن تحدث أي تغيير على مستوى النتيجة، لينتهي الشوط الأول

بتقدم ريال مدريد بهدف للا شيء.في الشوط الثاني تعرض لوكا مودريتش للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة

لأول مرة في مسيرته بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو، ليلعب ريال

مدريد بـ 10 لاعبين منذ الدقائق الأولى لشوط المباراة الثاني.ولم ينجح سيلتا فيغو في استغلال النقص العددي الموجود لدى الفريق

الملكي، حيث بدا الميرينغي متماسكاً رغم ذلك ونجح في الاستمرار على ما

كان عليه.وفي الدقيقة 60 نجح توني كروس في تسجيل هدف رائع من تسديدة قوية بقدمه

اليمنى اصطدمت بالعارضة وسكنت الشباك لتعلن عن الهدف الثاني

للميرينغي.واختتم لوكاس فاسكيز البديل أهداف ريال مدريد بالهدف الثالث في

الدقيقة الحادية والثمانين، بعد مجموعة مهارات متلاحقة من مارسيلو

وإيسكو وبنزيما.وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، نجح إيكر لوسادا في تسجيل هدف

تقليص الفارق لسيلتا فيغو، ليسجل هدفه الأول في مبارياته الرسمية

الأولى مع الفريق.وعلى ذلك انتهت المباراة، ليستغل ريال مدريد التعثر الأول لبرشلونة

وينجح في التفوق عليه بثلاثة نقاط منذ الأسبوع الأول من الليغا.

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