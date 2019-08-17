2019/08/17 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: s2ClMD-MHbo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المباشرة بتطبيق قرار حجز المركبات الخصوصي التي تعمل كأجرة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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