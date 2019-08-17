2019/08/17 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

طورت شركة “روسكوسموس” الروسية طريقة لإخفاء المركبات الفضائية من المراقبة بالوسائل البصرية.

تجدر الإش...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( روسيا تبتكر أقمارا صناعية “خفية”) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( روسيا تبتكر أقمارا صناعية “خفية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).