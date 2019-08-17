2019/08/17 | 20:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
روسيا تبتكر أقمارا صناعية “خفية”) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
طورت شركة “روسكوسموس” الروسية طريقة لإخفاء المركبات الفضائية من المراقبة بالوسائل البصرية.
تجدر الإش...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
روسيا تبتكر أقمارا صناعية “خفية”) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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