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روسيا تبتكر أقمارا صناعية “خفية”


روسيا تبتكر أقمارا صناعية “خفية”
2019/08/17 | 20:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

طورت شركة “روسكوسموس” الروسية طريقة لإخفاء المركبات الفضائية من المراقبة بالوسائل البصرية.

تجدر الإش...

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