نائب يطالب الحكومة بفتح تحقيق بشأن حوادث الحرق التي حصلت خلال الأيام الاخيرة في عموم البلاد

2019/08/17 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب مازن عبد المنعم الفيلي، الحكومة بفتح تحقيق بشأن حوادث الحرق التي حصلت خلال الأيام الاخيرة في عموم البلاد.ودعا الفيلي في بيان الأجهزة الأمنية والاستخبارية الى اجراء تحقيق عاجل في حوادث الحرق التي طالت عموم المحافظات العراقية ، ومنها مخزن العلف الحيواني والسماد الكيمياوي بمنطقة الكارضية في محافظة واسط، […]

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