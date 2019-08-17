ايران والعراق تتفقان على فتح منفذ خسروي الحدودي بين البلدين

2019/08/17 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي عن التوقيع على مذكرة تفاهم مع العراق تتضمن فتح منفذ خسروي الحدودي بين البلدين....

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