2019/08/17 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللاعبالافريقيالمحترففيصفوفالشرطةبالموسمالماضيالحسنديالوعلىرادارالجويةفيحالعدمالاتفاقمعايمنحسين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللاعب الافريقي المحترف في صفوف الشرطة بالموسم الماضي الحسن ديالو على رادار الجوية في حال عدم الاتفاق مع ايمن حسين) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللاعب الافريقي المحترف في صفوف الشرطة بالموسم الماضي الحسن ديالو على رادار الجوية في حال عدم الاتفاق مع ايمن حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).