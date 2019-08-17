وزير الدفاع يؤكد من محافظة صلاح ضرورة توحيد الجهود لانهاء ملف عودة النازحين

2019/08/17 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الدفاع نجاح الشمري، ضرورة توحيد الجهود من اجل تقديم كافة الخدمات للمواطن في محافظة صلاح الدين خصوصاً في مسألة عودة النازحين وانهاء هذا الملف.وذكر بيان لوزارة الدفاع , ان الشمري زار اليوم قيادة عمليات صلاح الدين واستمع الى ايجاز مفصل من قبل قائد العمليات حول اماكن انفتاح القطعات وتواجدها ضمن قاطع المسؤولية، […]

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