العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم لتوطيد العلاقات وفتح منفذ حدودي

2019/08/17 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وقع وزيرا الداخلية العراقي ياسين الياسري والإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، اليوم السبت، مذكرة تفاهم تتضمن فتح منفذ خسروي الحدودي بين البلدين.

وقال فضلي في مؤتمر صحفي خلال لقائه بنظيره العراقي ياسين الياسري، انه وفق مذكرة التفاهم الموقعة فإن تأشيرات الدخول بين البلدين قد الغيت كما إن مستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة في المجالات الاخرى سيزداد لاسيما لزوار الاربعينية، بحسب وكالة أنباء "فارس".

وأضاف انه وفق مذكرة التفاهم المذكورة سيتعزز الامن في المناطق الحدودية أيضا، واصفا التعاون بين وزارتي الداخلية الايرانية والعراقية بأنه "يتحسن باستمرار، وخلال الاعوام الماضية شهدنا تعاونا مناسباً في مجالات الامن والتبادل التجاري الحدودي وفي موسم الزيارة الاربعينية".

وأشاد الوزير الايراني بتعاون الحكومة العراقية، مشيرا الى أن رئيس الجمهورية حسن روحاني "تابع العديد من القضايا ومنها الزيارة الاربعينية، خلال زيارته لبغداد، وسنشهد فتح منفذ خسروي الحدودي وكذلك الغاء تأشيرات الدخول وتعزيز الخدمات والتسهيلات في المجالات الاخرى".

ولفت الى أن اجتماع اليوم ووفق مذكرة التفاهم حيث شملت جميع المسائل مثل العلاقات الثنائية والأمن والحدود والعلاقات بين الشرطة، معتبرا ان "مذكرة التفاهم المذكورة بمثابة خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات وتحسين الظروف في كلا البلدين ومحافظاتهما".

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