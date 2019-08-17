محافظ البصرة يهدد مدراء البلدية بهيئة النزاهة

2019/08/17 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

هدد محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم السبت، مدراء القواطع البلدية بإحالتهم الى هيئة النزاهة في حال عدم رفع التجاوزات في قواطع مسؤولياتهم.

وقال العيداني في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "اي قاطع تابع الى البلدية يسجل فيه قصور في عدم رفع التجاوز سيحال مسؤول القاطع للتحقيق في هيئة النزاهة"، مبينا ان "شكاوى وأدلة عديدة وردت من قبل المواطنين بخصوص تهاون بعض مدراء قواطع البلدية في موضوع التقصير في عدم رفع التجاوزات".

وحذر من أن "المقصر سيتخذ بحقه الاجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة"، معلنا أن "اي قاطع تابع الى بلدية البصرة يقوم باتخاذ الاجراءات القانونية والمناسبة في قضية رفع التجاوزات سيتم العمل على تقديم مكافئة مالية من قبل الحكومة المحلية تثميناً للجهود في الحد من التجاوزات على مؤسسات الدولة".

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